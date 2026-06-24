Нижегородцам напомнили о выплате до 100 тысяч рублей в трудной ситуации

По его словам, многие не осведомлены о такой возможности, хотя она действует во всех регионах России. Адресная материальная помощь предназначена для тех, кто не может самостоятельно справиться с трудной жизненной ситуацией. Среди наиболее частых причин для получения выплаты — пожар, стихийное бедствие, дорогостоящее лечение, смерть основного кормильца или крупная кража имущества.
Размер помощи зависит от региона и конкретной ситуации. Федеральные выплаты могут составлять до 50 тысяч рублей, а региональные программы часто предусматривают дополнительные меры поддержки, и общая сумма помощи может достигать 100 тысяч рублей.
Чтобы получить помощь, нужно обратиться в органы соцзащиты, МФЦ или местную администрацию, подать заявление и предоставить подтверждающие документы. Обычно процесс рассмотрения занимает от 10 до 30 дней, однако в экстренных ситуациях возможно ускоренное решение.
Свищев уточнил, что помощь не назначается автоматически, заявление нужно подавать лично.
«Если вы попали в беду, не сидите сложа руки. Идите и пишите», — заключил депутат.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как в Нижегородской области помогают участникам СВО и их родным.