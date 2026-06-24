Нижегородцам напомнили о выплате до 100 тысяч рублей в трудной ситуации

По его словам, многие не осведомлены о такой возможности, хотя она действует во всех регионах России. Адресная материальная помощь предназначена для тех, кто не может самостоятельно справиться с трудной жизненной ситуацией. Среди наиболее частых причин для получения выплаты — пожар, стихийное бедствие, дорогостоящее лечение, смерть основного кормильца или крупная кража имущества.