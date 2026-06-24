Россия обеспечила доступность авиаперевозок для граждан, заявил Путин

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн — РИА Новости. России удалось обеспечить доступность авиаперевозок для граждан и поддержать отечественные авиакомпании в сохранении устойчивости и ритмичности работы, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.
«По итогам сегодняшнего совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения … Хочу вспомнить, что еще в 2022 году мы говорили об этой теме, и тогда был принят ряд неотложных, оперативных мер. В том числе было поручено поддержать наши авиакомпании сохранить устойчивость и ритмичность нашей работы, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан страны. Поставленные задачи в целом выполнить удалось», — заявил он.
Путин в конце прошлого года отмечал, что России совершенно точно нужны современные отечественные самолеты. Несколько российских лайнеров уже завершили или проходят сертификацию. Так, региональный пассажирский самолет Ил-114−300 получил сертификат типа в июне, завершение сертификационных испытаний импортозамещенного «Суперджета» запланировано в 2026 году, а МС-21 — в 2027 году.