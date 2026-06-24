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В Петербурге благоустроят прибрежную территорию реки Охты

Там появятся спортплощадки, дорожки и цветники.

Территорию у правого берега Охты у дома № 63 по шоссе Революции благоустроят в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В обновленном пространстве появятся современные спортивные площадки в красно-сиреневых, пастельно-фиолетовых и жемчужно-белых оттенках. Их дополнят спортивным оборудованием, скамейками, урнами, навесом и террасой из декинга. Для прогулок на территории обустроят дорожки из тротуарной плитки и брусчатки. Параллельно специалисты укрепят склоны георешеткой.

Кроме того, там высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники и приведут в порядок существующий газон. Также специалисты установят около 60 опор освещения и 64 светодиодных светильника. Завершить благоустройство планируют к осени 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.