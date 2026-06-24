В Белгородской области для возведения ФОКа в селе Таврово направят еще 100 млн

В ноябре прошлого года региональные власти заключили контракт на первый этап строительства ФОКа с чеченским ООО «Техстрой». Стоимость соглашения составила 444,8 млн при начальной цене 486,1 млн руб. По его условиям, компания до 20 ноября 2027-го должна возвести здание и благоустроить прилегающую территорию.