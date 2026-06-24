Мусоровоз ушёл под землю во дворе на юге Волгограда

Отметим, в свою очередь местные жители обращают внимание на то, что увлекшиеся штрафами за парковку автомобилей на дворовых пустырях чиновники совсем забыли про их содержание, и подобные провалы в асфальте фиксируются и на территории соседних домов, в частности, волгоградцы сообщают о провале асфальта по адресу ул. Героев Сталинграда, д. 48.