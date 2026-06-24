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Мусоровоз ушёл под землю во дворе на юге Волгограда

24 июня в Красноармейском районе Волгограда произошёл инцидент с мусоровозом на базе МАЗа. Многотонная.

24 июня в Красноармейском районе Волгограда произошёл инцидент с мусоровозом на базе МАЗа. Многотонная машина въехала во двор многоквартирного дома и неожиданно провалилась под землю.

— Всё произошло ранним утром у нас во дворе по адресу бульвар Энгельса, д. 23. Грузовик пытался подъехать к контейнерной площадке по отфрезерованной дороге, подготовленной к укладке нового асфальта, однако что-то пошло не так, — рассказал очевидец.

Неожиданно задняя часть МАЗа провалилась на полтора метра под землю, а сам автомобиль завалился назад и лёг днищем на основание дороги.

Информагентство обратилось за комментарием в «ЭкоЦентр». В компании сообщили, что в настоящее время регоператор оформляет ДТП в установленном порядке. Обстоятельства происшествия установят в полиции.

Отметим, в свою очередь местные жители обращают внимание на то, что увлекшиеся штрафами за парковку автомобилей на дворовых пустырях чиновники совсем забыли про их содержание, и подобные провалы в асфальте фиксируются и на территории соседних домов, в частности, волгоградцы сообщают о провале асфальта по адресу ул. Героев Сталинграда, д. 48.

Фото: Волгоград Краснjармейский / max.

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