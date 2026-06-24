Останки пилота Ил-2, найденного под Калининградом, передали родственникам

КАЛИНИНГРАД, 24 июн — РИА Новости. Останки одного из членов экипажа советского штурмовика Ил-2 Александра Машковцева, найденного под Калининградом, передали родственникам, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Экипаж самолета Ил-2 и останки 25 советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе под Калининградом. Удалось установить, что боевую машину пилотировали капитан Александр Машковцев и стрелок Павел Михеев.
«Сегодня передали родственникам останки капитана Красной армии Александра Ивановича Машковцева. Будут хоронить на малой родине героя — в Кировской области. Приехал и мой друг Олег, который увидел сюжет на федеральном канале и узнал о своем родственнике», — написал Беспрозванных на платформе «Макс».
Глава региона отметил, что благодаря подвигу таких героев, как Александр Машковцев, была очищена от врага в годы Великой Отечественной войны территория Восточной Пруссии и появилась Калининградская область.
«Вечная слава героям! Спасибо поисковикам за их очень важную работу!» — добавил Беспрозванных.