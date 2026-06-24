Останки пилота Ил-2, найденного под Калининградом, передали родственникам

«Сегодня передали родственникам останки капитана Красной армии Александра Ивановича Машковцева. Будут хоронить на малой родине героя — в Кировской области. Приехал и мой друг Олег, который увидел сюжет на федеральном канале и узнал о своем родственнике», — написал Беспрозванных на платформе «Макс».