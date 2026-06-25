Поезд, верфь, «город мечтателей». Чем удивят зрителей «Алые паруса»-2026?

Что ждёт вчерашних школьников и их гостей в этом году? Кто из известных артистов выйдет на сцену? И при чём здесь вокзал, верфи и скоростной поезд? Подробности — в материале spb.aif.ru.
Идти к своей цели.
Сейчас на Дворцовой площади, несмотря на капризы погоды, полным ходом идёт монтаж сложных инженерных конструкций. Работают краны, манипуляторы, специальная техника. В этом году сцена «Алых парусов» удивит размахом и масштабными декорациями. По площади она почти в два раза больше, чем в прошлые годы. По замыслу организаторов теперь на главной площади Северной столицы вырастет настоящий «Город мечтателей», правда — необычный. Как утверждают авторы проекта «мечтатели это те, кто стоит перед выбором, борется с сомнениями, но все равно идёт к своей цели». И музыкальное действие, созданное командой профессионалов, станет не просто шоу, а целой историей о мечте, преодолении и вере.
Чтобы при помощи искусства и новых технологий донести эти мысли, авторы создали смелую концепцию и яркие визуальные образы. Так специально для праздника декораторы создали… поезд. 15-метровый макет высокоскоростного состава «проедет» по сцене на Дворцовой. «Разные пары ведущих будут ехать по подиуму, как бы плыть на детском “бумажном кораблике”. Платформа специализированная, на радиоуправлении, никаких проводов, рельсов — просто красивое движение», — рассказал технический директор концертной части Алексей Булгаков.
Корабль мечты.
Кроме того, в «городе» как по мановению волшебной палочки появятся перрон, на который прибудет этот поезд будущего. Кстати, по размерам его вполне можно сравнить с настоящим: длина состава — пятнадцать метров. Экспресс доставили из Москвы, разобрали на 16 частей, а в Петербурге собрали и пять дней тестировали. Увидим мы и верфь, где построят символический корабль. В финале на глазах у тысяч выпускников из детского рисунка вырастет корабль мечты, который отправится в большое плавание.
Завершит авангардную картину мачта-маяк высотой больше 30 м и отдельными зданиями. И хотя острословы уже назвали эти элементы «трубой» и «помадой», даже внешне они впечатляют. Кроме того, на высоте 13 метров установят диджейский пульт и там будет выступать один из артистов. Оживят панораму спецэффекты. Виртуальное пространство организаторы создадут с помощью мультимедийных экранов площадью более тысячи квадратных метров, которые станут полноценными участниками шоу. А один из них, в форме паруса, взлетит на высоту до 22 метров!
Сложно и прекрасно.
Необычно составлена и концертная программа. Впервые на сцене будет не одна звёздная пара, а сразу пять ведущих. Выпускников навстречу мечте поведут за собой Вячеслав Макаров, Дарья Александрова, Ника Здорик, Юлианна Караулова и Сергей Городничий. «Я, как человек, который уже вел “Алые паруса” и не один раз, знаю, что это очень трудоёмкий процесс. Это и сложно, и прекрасно. Сейчас мы все пятеро ныряем в эту глубину и я уверена, мы справимся», — сказала ведущая праздника Дарья Александрова.
Также на сцену по традиции поднимутся участники народного кастинга. В 2026 году было подано более 500 заявок. Показать своё мастерство стремились танцоры, певцы, музыканты — жюри отсматривало по сто номеров в день и сделать выбор было непросто.
«Сколько бы ни было потом человеку лет, он будет вспоминать свой выход на Дворцовую площадь, потому что круче мероприятия на планете Земля в этот день не существует», — заявил режиссёр молодёжной программы праздника «Алые паруса» Сергей Журавлев.
Ну, а затем перед героями вечера выступят «звёзды», имена которых назвали сами выпускники. Вместе с Дворцовой вся страна услышит голоса группы TRITIA, Юлии Пересильд и группы МАNДРАГОРА. Раскачают Дворцовую Filatov и Karas, Алекс Лим, Алёна Свиридова, Григорий Мирошниченко, Люся Чеботина и Татьяна Куртукова. Сама музыкальная часть будет состоять из нескольких блоков, посвящённых смелости и первым шагам, красоте любви, мечтам и делам, единстве и силе страны. В финале с призывом «Всё получится. Вперёд к мечте» на сцену выйдет хедлайнер вечера Ёлка со своими популярными композициями.
Ну, а затем всех ждёт феерия огня, света и долгожданные минуты, когда появится бриг «Россия» с алыми парусами. И снова тысячи молодых людей будут загадывать желания и верить, что они обязательно сбудутся.