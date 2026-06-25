Поезд, верфь, «город мечтателей». Чем удивят зрителей «Алые паруса»-2026?

Сейчас на Дворцовой площади, несмотря на капризы погоды, полным ходом идёт монтаж сложных инженерных конструкций. Работают краны, манипуляторы, специальная техника. В этом году сцена «Алых парусов» удивит размахом и масштабными декорациями. По площади она почти в два раза больше, чем в прошлые годы. По замыслу организаторов теперь на главной площади Северной столицы вырастет настоящий «Город мечтателей», правда — необычный. Как утверждают авторы проекта «мечтатели это те, кто стоит перед выбором, борется с сомнениями, но все равно идёт к своей цели». И музыкальное действие, созданное командой профессионалов, станет не просто шоу, а целой историей о мечте, преодолении и вере.