188 нерестовых гнезд установлены на Горьковском водохранилище

«На протяжении трех лет с апреля по июнь на Горьковском водохранилище проводится работа по созданию искусственных нерестилищ. Причина выбора этого места заключается в недостаточном количестве природных мест для нереста рыб, откладывающих икру на растения. Это серьезно затрудняет естественное увеличение их популяции. В этом году установили 188 искусственных нерестовых гнезд вдоль береговой полосы протяженностью 4,2 километра. Прирост промысловой биомассы составил более 5 тонн, что на 3,5 тонны больше, чем при нересте на природный субстрат аналогичной площади», — подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев.