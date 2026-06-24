188 нерестовых гнезд установлены на Горьковском водохранилище

На Горьковском водохранилище в районе устьевого участка реки Куртюга установлены 188 нерестовых гнезд с целью повышения рыбопродуктивности водоема. Организатором рыбохозяйственных мероприятий выступил Минлесхоз Нижегородской области. Работы по установке искусственных нерестилищ проводились под руководством Нижегородского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
«На протяжении трех лет с апреля по июнь на Горьковском водохранилище проводится работа по созданию искусственных нерестилищ. Причина выбора этого места заключается в недостаточном количестве природных мест для нереста рыб, откладывающих икру на растения. Это серьезно затрудняет естественное увеличение их популяции. В этом году установили 188 искусственных нерестовых гнезд вдоль береговой полосы протяженностью 4,2 километра. Прирост промысловой биомассы составил более 5 тонн, что на 3,5 тонны больше, чем при нересте на природный субстрат аналогичной площади», — подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев.
Нерестовое гнездо представляет собой пучок из трех еловых ветвей длиной 65−80 см, связанных между собой капроновым шпагатом. Искусственные нерестилища размещаются в виде гирлянды из еловых веток в два яруса с интервалом 50 см.
На всех гнездах присутствовала икра, при этом плотность кладки варьировалась от 35 до 265 икринок на см². В общей сложности на 188 установленных нерестилищах отложено 291 млн 588 тысяч икринок.
Положительная динамика прослеживается и по итогам прошлых лет. Так, в 2025 году в районе устья реки Мόча было установлено 180 искусственных нерестилищ, где было отложено 172 млн 580 тысяч икринок. Это позволило дополнительно увеличить прирост промысла рыбы примерно на 4,5 тонны, что более чем на 3,5 тонны превысило естественный уровень.