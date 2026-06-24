Курские дороги отремонтируют местное «Терра» и воронежское «Газ ресурс»

Источник финансирования во всех случаях — средства городского и облатного бюджета. Все работы должны завершить до 31 октября. В перечень входит замена дорожного покрытия, восстановление бордюров, установка ограждений и дорожных знаков, а также нанесение разметки. Гарантийный срок на выполненные работы составит от одного года до пяти лет в зависимости от их вида.