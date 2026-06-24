ФАС и маркетплейсы приняли меры против перепродаж топлива в Ростовской области

Кроме того, в ФАС потребовали усилить контроль за продажей топлива для аграриев. Территориальные органы должны фиксировать торговлю с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Также в адрес двух организаций направили запросы о ценах. Ответ ждут до 26 июня.