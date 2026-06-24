Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода после атаки БПЛА

Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) полностью снял временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в официальных соцсетях Росавиации.
Как отмечается в ведомстве, все ранее введенные меры были направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов. На данный момент воздушная гавань столицы Приволжья возобновила обслуживание рейсов в обычном режиме.
Напомним, особый режим и ограничения на эксплуатацию воздушного пространства вблизи нижегородского авиаузла были введены утром 24 июня. Меры безопасности совпали с продолжавшейся с ночи массированной атакой вражеских БПЛА на Нижегородскую область, в ходе которой силами ПВО было сбито более 20 беспилотников.