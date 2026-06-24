В Петродворцовом районе Петербурга выбрали объекты для благоустройства

Более 13,5 тыс. жителей Петродворцового района Санкт-Петербурга приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Для выбора были представлены сквер Юрия Инге и въездной знак «Ломоносов — город воинской славы». За знак проголосовали 6938 человек, а за сквер — 6645. На площадках города жителям помогали свыше 250 волонтеров. Они демонстрировали объекты, вынесенные на голосование, отвечали на вопросы людей и вовлекали их в процесс, объясняли, как выбрать объект через портал «Госуслуги».
«Благодарю всех за участие и стремление сделать наш район комфортнее и красивее», — обратился к жителям глава администрации района Александр Якушев.
Напомним, за последние годы в Петродворцовом районе при поддержке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроили множество общественных пространств. Например, появились площадки для выгула и дрессировки собак на Михайловской улице в Ломоносове и на Львовской улице в Стрельне, преобразился спуск на улице Жоры Антоненко в Мартышкине, а на берегу Финского залива обустроена зона отдыха «Стрельнинская бухта».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.