В Петродворцовом районе Петербурга выбрали объекты для благоустройства

Для выбора были представлены сквер Юрия Инге и въездной знак «Ломоносов — город воинской славы». За знак проголосовали 6938 человек, а за сквер — 6645. На площадках города жителям помогали свыше 250 волонтеров. Они демонстрировали объекты, вынесенные на голосование, отвечали на вопросы людей и вовлекали их в процесс, объясняли, как выбрать объект через портал «Госуслуги».