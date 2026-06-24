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Производственная компания из Красноярского края повысила выработку на 64%

В качестве пилотного потока для оптимизации выбрали выпуск широкоформатного УФ-принтера.

Производственная компания «Скай Технолоджи 2015» из Железногорска Красноярского края повысила выработку в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.

За три месяца при поддержке экспертов регионального центра компетенций (РЦК) пилотный поток по выпуску широкоформатного УФ-принтера удалось перестроить. Время протекания процесса сократилось на 38%, а выработка увеличилась на 64%.

Ключевые улучшения внедрены на эталонном участке «Комплексная механическая обработка и подсборка узлов». Там утвердили новую последовательность обработки деталей, провели распараллеливание и перебалансировку операций, что повысило эффективность на проблемных участках.

Изменения коснулись и управленческих процессов. На пилотном потоке внедрили инструменты бережливого производства: системный анализ, организацию рабочих мест по системе 5С и разработку стандартов операционных процедур.

«В условиях сложной внешнеэкономической ситуации, не позволяющей увеличить объем сбыта, повышение производительности и внедрение бережливого производства — ключевой аспект для сохранения конкурентоспособности. Сейчас самая сложная задача — удержать достигнутый уровень и сделать изученные подходы системными», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Роман Мартынов.

Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.