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От первых гидросамолётов до Су-33: на Балтийской косе открыли сквер морской авиации

Экспозиция рассказывает о событиях 1945 года и современной технике.

Источник: Клопс.ru

В гидрогавани на Балтийской косе открыли сквер, посвящённый истории морской авиации России. Об этом в телеграм-канале «Новапорт Холдинг» пишут в среду, 24 июня.

На площадке установили информационные стенды, лавочки и урны, а также провели субботник. Посетители смогут узнать об истории морской авиации — от 17 июля 1916 года, когда русские гидросамолёты впервые победили в воздушном бою над Балтикой, до современной техники: Ил-38, Ту-142, Су-33 и МиГ-29К.

Отдельная часть экспозиции посвящена боевым самолётам морской авиации, участвовавшим в Великой Отечественной войне. В сквере также рассказывают о боях 1945 года за военно-морскую базу Пиллау — нынешний Балтийск — и косу Фрише-Нерунг, ныне Балтийскую косу.

В ноябре прошлого года на Балткосе выставили на продажу участок немецкого аэродрома Нойтиф с ангаром для гидросамолётов. Земля расположена на берегу Калининградского залива, площадь — 1,21 гектара. Стоимость объекта составляла 112 млн рублей, или 926 385 рублей за сотку.