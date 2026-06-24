От первых гидросамолётов до Су-33: на Балтийской косе открыли сквер морской авиации

На площадке установили информационные стенды, лавочки и урны, а также провели субботник. Посетители смогут узнать об истории морской авиации — от 17 июля 1916 года, когда русские гидросамолёты впервые победили в воздушном бою над Балтикой, до современной техники: Ил-38, Ту-142, Су-33 и МиГ-29К.