СМИ примерили креативные индустрии на себя.

При этом непонятно, кто является центром компетенций в регионах? Сначала может показаться, что здесь царит хаос, но на самом деле у управленцев огромное поле вариаций. В Нижегородской области креативные индустрии курирует Министерство культуры — логичный выбор для региона с сильными культурными кластерами и ставкой на туризм, в Кировской области — Министерство промышленности, где креатив видят через призму нового прочтения производства и уникальных ремесел. Подход нижегородских соседей иллюстрирует медиафорум «Вятка на семи холмах», который планируется в августе текущего года. В программе — обсуждение ИИ, закона о рекламе и авторского права, то есть регионы не ждут решений «сверху», а создают собственные площадки для диалога. Интересно также, что в Кировской области доля креативных индустрий в ВРП к 2030 году должна достичь немногим меньше — 6%. Проект «Креативный диалог Поволжья» фиксирует эти стартовые позиции, чтобы через год-два можно было измерить, какая модель эффективнее.