СМИ примерили креативные индустрии на себя.

Губернатор Нижегородской области поставил задачу: к 2030 году доля креативных индустрий в валовом региональном продукте должна достичь 7%. Однако статус, официально присвоенный СМИ, пока не стал инструментом для достижения этой цели, а медиа не получили ни налоговых льгот, ни защиты от цифровых монополий. Эта тема стала главной на круглом столе «Медиа в новом качестве: СМИ как драйвер креативных индустрий», прошедшем в Нижнем Новгороде в рамках спецпроекта «Российской газеты» «Креативный диалог Поволжья».Включение СМИ в перечень креативных индустрий должно было ознаменовать новую эру, но бизнес столкнулся с размытыми понятиями.
«Мы задались вопросом, что такое креативные индустрии? Единого мнения не существует, хотя про это говорят везде, даже на ПМЭФ президент говорил о необходимости четкой правовой базы и создании стандартов ее поддержки. Поэтому мы задумали серию круглых столов, чтобы по итогам нашей работы предложения пошли в Законодательное собрание и губернатору», — рассказала председатель комитета по гостеприимству Нижегородского регионального отделения «Деловой России» Ольга Никитина.
Пока новый статус не принес каких-либо преференций. Исполнительный директор НРО «Деловая Россия» Елена Платунова пояснила механизм: государство отдало регионам разработку мер поддержки до 2030 года, и теперь задача бизнеса — собрать реальную проблематику и добиться от правительства встречных шагов.
Участники встречи рассказали, что сегодня столкнулись с тотальной зарегулированностью.
«Мы являемся креативными индустриями, но механизма взаимодействия с другими направлениями индустрий у нас нет. Все думают, что СМИ обязаны, но кому и почему — объясните», — спрашивает заместитель генерального директора мультимедиа «собака.ru» Мария Чернова.
Она добавила, что СМИ вынуждены регистрировать токены на рекламу, а потом удалять их, что является избыточной бюрократической нагрузкой и не очень позитивным кейсом для рекламодателя. Дизайнер и руководитель направления «Дизайн» мультимедиа собака.ru Сабина Гаджиева привела в пример зарубежный опыт, где создан кластер с налоговыми льготами. Однако в текущей бюджетной ситуации рассчитывать на широкие послабления наивно, поэтому фокус смещается на кластерный механизм. В Нижнем Новгороде таким примером является «Парк мастеров “Нижполиграф”. Среди резидентов — компании, работающие в сфере инновационных мультимедиатехнологий, театрального мастерства, реставрации и много другого. Статус резидента дает им возможность получать дополнительные импульсы для развития через обмен идеями, а соседство друг с другом открывает двери к новым коллаборациям.
При этом непонятно, кто является центром компетенций в регионах? Сначала может показаться, что здесь царит хаос, но на самом деле у управленцев огромное поле вариаций. В Нижегородской области креативные индустрии курирует Министерство культуры — логичный выбор для региона с сильными культурными кластерами и ставкой на туризм, в Кировской области — Министерство промышленности, где креатив видят через призму нового прочтения производства и уникальных ремесел. Подход нижегородских соседей иллюстрирует медиафорум «Вятка на семи холмах», который планируется в августе текущего года. В программе — обсуждение ИИ, закона о рекламе и авторского права, то есть регионы не ждут решений «сверху», а создают собственные площадки для диалога. Интересно также, что в Кировской области доля креативных индустрий в ВРП к 2030 году должна достичь немногим меньше — 6%. Проект «Креативный диалог Поволжья» фиксирует эти стартовые позиции, чтобы через год-два можно было измерить, какая модель эффективнее.
Но еще большую угрозу, чем бюрократия, представляет цифровая монополизация.
«Мы несем серьезные затраты на содержание штата редакции, выгружаем контент, а дохода от размещения рекламы практически не получаем», — констатировала генеральный директор ООО «Центр Инвестиционного Консалтинга» Елена Дорофеева.
Отношения СМИ с контентными платформами повторяют логику маркетплейсов: гиганты монополизируют трафик, а медиа получают копейки. Это не стимулирует креатив, а загоняет отрасль в роль бесплатного поставщика сырья для интернет-монополий.
До сих пор остается вопрос к законодателям, зачем нужен такой закон.
«Если слово “креативный” убрать и вместо него поставить любую другую индустрию, смысл останется тот же, потому что СМИ всегда являются драйверами любой индустрии», — отметил директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зеленый.
Учредитель ООО «Нижегородский сувенир» Денис Лабуза сместил фокус на психологию общества, подчеркнув, что люди устали от разрушительного контента и сейчас востребован более человеческий подход. Однако именно состояние медиа сейчас вынуждает создавать такой продукт, и можно лишь надеяться, что стимулы к развитию СМИ как креативных индустрий позволят им быть более разборчивыми в творчестве.
Собственный фиджитал-турнир «РГ» — пример того, как СМИ засчитывают свои проекты как креативные активы. Фото: Павел Померанцев.
Закон о креативных индустриях — это рамочный акт, который скорее задал вектор, чем дал нам решение. Именно это порождает главные проблемы, отмечаемые участниками круглого стола, отметила первый заместитель главного редактора «Российской газеты» Елена Березина.
«Закон устанавливает общие понятия, но не содержит конкретных механизмов поддержки и источников финансирования. По сути, он лишь определяет правила игры, которые еще толком не установлены, — сказала она. — Критерии отнесения к индустрии устанавливаются на уровне регионов. То есть можно получить поддержку в одном регионе, но не получить в другом, так как регионы довольно пассивны в этом вопросе. При этом несмотря на включение СМИ в перечень креативных индустрий, приоритетным закон для нас остается Закон о СМИ. Но теперь любая активность медиа — подписные кампании, инфопартнерство, премии — может фиксироваться как креативный актив».
СМИ выступают «канарейкой в шахте», и их опыт является сигналом для всех творческих профессий, а признание частью креативных индустрий — лишь старт диалога. Пока в регионах, например, в Нижнем Новгороде, власть крайне осторожно принимает предложения СМИ обсудить в публичном пространстве вопросы, связанные с развитием креативных индустрий, а бизнесу хотелось бы большего взаимопонимания. Чем активнее обмен, тем точнее настройка, и здесь роль медиа видится не просто индикатором, а полноценной площадкой для «креативного диалога».