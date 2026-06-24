Глава Рособрнадзора назвал разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев обратил внимание на значительное различие в результатах ЕГЭ между абитуриентами, поступающими на бюджетные и платные места в вузах.
Это заявление он сделал на сессии «Юридическое образование: обучение длиною в жизнь», которая прошла в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передаёт «Петербургский дневник».
Музаев подчеркнул, что разрыв в баллах ЕГЭ между студентами, обучающимися на бюджетной и контрактной основе, особенно велик в некоторых учебных заведениях. По его словам, разница может достигать 36−42 баллов по отдельным предметам. При этом он отметил, что если сравнивать средние баллы ЕГЭ в частных и государственных вузах, то между ними не наблюдается существенного различия.
Напомним, 20 июня в университетах, колледжах и техникумах России стартовала приёмная кампания. Для поступления по всей стране открыты 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцев предупредили о мошенниках, обещающих повысить баллы ЕГЭ.