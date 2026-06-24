Глава Рособрнадзора назвал разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетниками и платниками

Музаев подчеркнул, что разрыв в баллах ЕГЭ между студентами, обучающимися на бюджетной и контрактной основе, особенно велик в некоторых учебных заведениях. По его словам, разница может достигать 36−42 баллов по отдельным предметам. При этом он отметил, что если сравнивать средние баллы ЕГЭ в частных и государственных вузах, то между ними не наблюдается существенного различия.