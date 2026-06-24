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В Петербурге на проспекте Энтузиастов началось строительство поликлиники

Она будет рассчитана на 600 посещений в смену.

Строительство взрослой поликлиники началось на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. В здание переедут круглосуточное районное травматологическое отделение с кабинетами компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии из поликлиники № 120 и женская консультация № 8. Также там откроются отделения медицинской реабилитации и лучевой диагностики.

«Будущий объект разгрузит действующие учреждения и позволит жителям района получать современную высокотехнологичную помощь рядом с домом», — отметил Андрей Хорт.

Завершение строительства планируется в 2028 году. В 2026-м рядом с будущей поликлиникой откроют второй корпус детского сада № 74. В учреждении создадут группы компенсирующей направленности для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.