Нижегородцев предупредили о вредоносных QR-кодах

В большинстве случаев подобные объявления переводят на фишинговые сайты, которые крадут личные данные пользователей для последующего мошенничества. Также при переходе по ссылке может произойти взлом аккаунта, загрузка опасного программного обеспечения на смартфон или подтверждение платной подписки на медиаконтент.