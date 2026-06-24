Нижегородцев предупредили о вредоносных QR-кодах

Поддельные QR-коды на якобы бесплатный W-Fi расклеивают в парках и на верандах в разных городах, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем макс-канале.
Кроме того, по словам Мизулиной, на территории городских парков размещают мнимые объявления о «розыске опасного преступника», которые тоже содержат опасный QR-код.
В большинстве случаев подобные объявления переводят на фишинговые сайты, которые крадут личные данные пользователей для последующего мошенничества. Также при переходе по ссылке может произойти взлом аккаунта, загрузка опасного программного обеспечения на смартфон или подтверждение платной подписки на медиаконтент.
«Буквально вчера мне писал подросток из Перми, который рассказал о том, что видел подобные объявления в скейт-парке города», — рассказала Мизулина.
Глава Лиги безопаcного интернета призвала россиян не сканировать коды из сомнительных источников, а также стикеры, наклеенные поверх рекламы в общественных местах.
«Это может быть опасно», — резюмировала Екатерина Мизулина.
Напомним, что почти 45 миллионов рублей похитили мошенники у нижегородцев за минувшую неделю.