Пять медалей завоевали нижегородцы на Кубке России по легкой атлетике

Наилучший результат показала Виктория Максимова, ставшая первой на дистанции 200 метров и выигравшая золото в эстафете 4×100 метров вместе с Мариной Максимовой, Ульяной Баженовой и Лианой Цыгановой. Кроме того, на счету Виктории серебряная награда на стометровке. Еще две бронзовые медали в копилку сборной принесли Анатолий Киселев в барьерном беге на 110 метров и Иван Коптюх в метании молота.