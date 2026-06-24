Пять медалей завоевали нижегородцы на Кубке России по легкой атлетике

Нижегородские спортсмены успешно выступили на Кубке России по легкой атлетике, завоевав пять медалей различного достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Наилучший результат показала Виктория Максимова, ставшая первой на дистанции 200 метров и выигравшая золото в эстафете 4×100 метров вместе с Мариной Максимовой, Ульяной Баженовой и Лианой Цыгановой. Кроме того, на счету Виктории серебряная награда на стометровке. Еще две бронзовые медали в копилку сборной принесли Анатолий Киселев в барьерном беге на 110 метров и Иван Коптюх в метании молота.
Особой поощрительной грамотой от Всероссийской федерации легкой атлетики за качественное судейство был отмечен нижегородский тренер-преподаватель Алексей Мухортов. Руководство города поздравило атлетов и их наставников Владимира Шишкина, Сергея Смирнова и Алексея Мухортова с высокими результатами.
Ранее сообщалось, что «Ночной забег в Столице закатов» перенесли в Нижнем Новгороде на 1 августа.