В России создали технологию производства мягких сыров без европейских добавок

Технология уже прошла лабораторные испытания и официально запатентована. В перспективе ее можно масштабировать на крупные молочные предприятия, что, как ожидается, укрепит продовольственную безопасность страны и даст новый импульс развитию агропромышленного комплекса Северного Кавказа. Разработка выполнена под руководством и. о. заведующего кафедрой агроинженерии факультета пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А. Г. Храмцова СКФУ Дмитрия Мамая. Проект поддержан Российским научным фондом.