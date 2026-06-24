Супергерои в режиме 24/7: кто работает вожатыми

А мы напоминаем, что национальный проект «Молодёжь и дети» помогает молодым россиянам раскрывать свои способности. Для этого по всей стране по нацпроекту проводят образовательные конкурсы, форумы и фестивали, строят современные школы, педагоги учатся новым методикам работы, студенты занимаются в комфортных кампусах с современным оборудованием, а вузы участвуют в специальных программах развития. Росдетцентр реализует Всероссийский проект «Лига вожатых» в рамках Межведомственного комплекса мер по обеспечению повышения статуса вожатого на 2024−2026 годы, утвержденного правительством Российской Федерации. Так, с господдержкой создают условия, где каждый ребенок, подросток или студент может найти себя и реализовать свои мечты.