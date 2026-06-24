Супергерои в режиме 24/7: кто работает вожатыми

Отдых в детском лагере — для многих ребят это лучшая часть летних каникул. Там они учатся дружить, получают новые знания, ходят в походы, участвуют в спортивных и творческих состязаниях. А сопровождают детей постоянные спутники, надежные и понимающие, — вожатые. Этим летом в лагерях работают свыше 81 тысячи таких специалистов, многие из которых на основе полученного опыта работы с детьми выбирают для себя педагогическую карьеру и в будущем получают поддержку по нацпроекту «Молодёжь и дети».
В Международный день вожатого, 24 июня, рассказываем, какими способностями должны обладать вожатые и легко ли им работать с современными детьми.
Педагог и старший друг.
Вожатый — профессия с почти столетней историей: эту должность ввели 24 июня 1927 года. В оздоровительных и тематических лагерях вожатые, по сути, совмещают роль педагога и старшего друга для своих подопечных. И эта работа может стать первой ступенью перед приходом мотивированного специалиста в школу. Проведя один, два или более месяцев рядом с детьми, молодые наставники еще раз проходят практику — в «полевых» условиях, оттачивают навыки и убеждаются, что верно выбрали профессию.
Отметим, что педагогические специальности сегодня входят у абитуриентов в топ-3 самых востребованных. В прошлом году конкурс на бюджетные места в профильных вузах составил 12 заявлений на одно место. Выбрать вуз или колледж с педагогическим направлением или узнать вдохновляющие истории о профессионалах, посвятивших свою жизнь работе с детьми, выпускникам школ помогает портал Будьучителем.рф.
К работе вожатого отношение столь же серьезное, как и к работе учителя. Таких специалистов сейчас готовят по единой системе, утвержденной Министерством просвещения России. На сайте вожатый.рф опубликован перечень организаций, которые занимаются их обучением под кураторством Московского педагогического государственного университета. Портал помогает директорам детских лагерей находить квалифицированные кадры. А абитуриенты с его помощью могут выбрать, где учиться с гарантией дальнейшего трудоустройства.
Незабываемый вожатский путь.
Человек, который хочет поработать вожатым, должен объективно оценивать свои способности и понимать, что для этого необходима хорошая физическая и психологическая подготовка.
«Самая первая смена — это время обучения. В первый раз может оказаться трудно, но при соблюдении простых рекомендаций начинающие вожатые наверняка справятся со своими обязанностями, — говорит доцент кафедры юридической психологии и права факультета “Юридическая психология” Московского государственного психолого-педагогического университета Екатерина Бойкина. — Полезно заранее как можно больше узнать о деятельности вожатого, а также о самом лагере, где предстоит работать, и, конечно же, пройти подготовку на специальных курсах».
Среди необходимых для вожатого качеств — стрессоустойчивость, умение концентрироваться на важном и планировать действия при большом числе задач.
Перед началом смены кандидатов ждет медицинский осмотр. Это важно, потому что человек с ослабленным здоровьем наверняка не выдержит высоких нагрузок в лагере. Вожатому ежедневно придется рано просыпаться, проводить много времени на ногах, сопровождая подопечных на всех мероприятиях, включая походы, спортивные соревнования, подвижные игры, творческие выступления.
«Такая работа требует компетенций “супергероя в режиме 24/7”: спать по 4−6 часов в день на протяжении нескольких недель, уметь решать-креативить-мирить-коммуницировать-бежать-смеяться-сочинять-отчитывать-налаживать-регулировать-организовывать и так далее. И все это в условиях высокой ответственности за жизнь и здоровье детей», — подчеркивает Екатерина Бойкина.
В числе необходимых для вожатого качеств эксперт называет стрессоустойчивость, умение концентрироваться на важном и планировать свои действия в условиях большого количества задач, требующих решения в сжатые сроки. Спокойный анализ своих действий помогает сделать правильные выводы на будущее. За советами молодые специалисты всегда могут обратиться к опытным коллегам или в администрацию лагеря.
«Вожатые должны знать об особенностях детского и подросткового возраста, понимать, какие интересы доминируют у ребят, уметь объяснять им правила и ограничения и обязательно учитывать чужое мнение, — уточняет Екатерина Бойкина. — Необходимо стараться находить общий язык с детьми, устанавливать с ними доверительные отношения. Важно также не забывать хвалить ребят за конкретные поступки, чтобы мотивировать их двигаться к новым целям».
Эксперт также советует 18−20-летним вожатым после первой смены сначала хорошо отдохнуть, а затем уже отрефлексировать полученный опыт.
«И тогда окажется, что работа вожатого — это не только титанический труд, но и широчайший спектр возможностей для профессионального роста, — уверена Екатерина. — Человек осознает, что теперь способен на многое: разрабатывать и проводить мероприятия, эффективно разрешать конфликты и в целом успевать делать в 10 раз больше, чем ранее. Кроме того, вожатый обретает социальные связи в профессиональном сообществе».
Показать детям звезды.
Диана Елоева из Владикавказа работает вожатой четыре года. Она вспоминает, как в первый же год услышала «спасибо» от трудного подростка. Поводом стала записка, которую она передала мальчику перед отбоем: «Ты сильнее, чем думаешь».
«В тот вечер я поняла: мы не развлекаем детей — мы вытаскиваем их из тьмы собственных сомнений и показываем звезды», — отметила Диана.
В семье Елоевых сложилась педагогическая династия. Бабушка была пионервожатой, прабабушка — учителем начальных классов. А Диана еще в школе с удовольствием общалась с детьми из младших классов.
В девятом классе девушка победила в конкурсе «Лучший вожатый Республики Северная Осетия — Алания» среди школьников и поступила в Северо-Осетинский педагогический колледж. В 2024 году команда вожатых под руководством Елоевой выиграла Всероссийский кубок педагогических отрядов «Огонек». Потом была Школа вожатых во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орленок».
Первым серьезным испытанием для себя Диана считает работу вожатой в ВДЦ «Смена», где она трудилась три года. Именно там, по собственным словам, научилась видеть в любых трудностях трамплин для роста.
«На смене я открываю душу каждому ребенку, переживаю с ними тревоги и радости, даря им самое ценное — свое внимание и тепло, — говорит Диана Елоева. — Так рождается настоящий вожатый — не за один семестр, а через тысячи “почему”, через слезы и смех, через победы и падения. И в итоге ты понимаешь: подготовка длится всю жизнь, а самый главный экзамен — это горящие глаза твоих детей».
В 18 лет Диана была назначена на работу советником директора по воспитанию в гимназию № 45 имени Жоржа Дюмезиля в родном Владикавказе. И нисколько не разочаровала ни коллег, ни детей. С присущей ей энергией девушка за несколько месяцев провела множество мероприятий — от конкурса стенгазет и экскурсий до поэтического вечера и театральной постановки, удостоенной первого места на муниципальном конкурсе.
А в новом летнем сезоне Диана вновь окунулась в атмосферу летнего лагеря, став вожатой в ВДЦ «Орленок» в Приморье. Каждый новый день она считает следующим витком своего становления.
Быть взрослым человеком, который вдохновляет.
Матвею Щеголеву из города Бузулука Оренбургской области тоже 19 лет. Сейчас он учится на третьем курсе педагогического колледжа по профилю «преподавание в начальных классах» и уже четыре года работает вожатым. Молодой человек успел также поработать педагогом-организатором в школе № 11, а с наступлением лета его назначили старшим вожатым в детский оздоровительный лагерь «Буревестник».
Это не просто работа, а особая миссия. Это значит быть другом, наставником и примером для детей, создавать для них пространство, где они могут быть собой.
Матвей вспоминает, как, будучи подростком, сам приезжал на лето отдыхать в этот лагерь и был восхищен работой вожатых — их энергией, умением создавать атмосферу праздника.
«Я видел, как они помогают детям раскрыться, найти друзей и поверить в себя. Тогда я понял, что хочу делать то же самое — быть взрослым человеком, который вдохновляет и поддерживает ребят», — делится воспоминаниями Матвей.
Он старался не пропускать профильные смены и мастер‑классы, занимался на курсах вожатых при своем колледже. Большим событием стало участие во Всероссийском кубке педагогических отрядов «Огонек», где Щеголев стал одним из победителей. В копилке его достижений также есть первые места на конкурсах по профессиональному мастерству.
«Это не просто работа, а особая миссия. Это значит быть другом, наставником и примером для детей, создавать для них пространство, где они могут быть собой, пробовать новое и расти», — рассказал Матвей.
При этом молодой специалист и сам постоянно учится новому. По окончании колледжа он хочет поступить в вуз, глубже изучать детскую психологию и инклюзивное образование, внедрять новые формы внеклассной работы, развиваться как педагог-организатор и вожатый.
«На мой взгляд, люди нашей профессии должны понимать детей, чувствовать их настроение и всегда быть готовыми вовремя оказывать поддержку, заряжать отряд хорошим настроением, мотивировать на участие в мероприятиях, — пояснил свой выбор Матвей. — И конечно, учителя и вожатые должны быть самоорганизованными и терпеливыми, ведь они отвечают за безопасность и благополучие каждого ребенка».
Создать для детей место силы и роста.
Диана Касимова из Удмуртии сейчас учится на преподавателя физической культуры и безопасности жизнедеятельности в Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете имени Владимира Короленко. В 21 год у нее за плечами тоже накоплен солидный вожатский опыт — четыре летних сезона работы в детском лагере. За это время девушка прошла путь до старшего вожатого. В этом году ей доверили быть инструктором по физической культуре в спортивно-патриотическом лагере «Василевский», созданном в рамках проекта «Герои среди нас» в Подмосковье.
«Я с детства занимаюсь спортом. Примерами для меня были любимый тренер, который всегда чувствовал мое настроение, и классный руководитель, без поддержки которого я точно не справилась бы. Благодаря им я решила, что тоже хочу стать учителем», — вспоминает Диана.
Она не стала ограничиваться лишь практическим опытом и получила солидное образование по специальности «вожатый», пройдя профильное обучение в двух вузах, а также в АНО ДПО «РСО-Развитие».
«Вожатый — это особенный человек, его трудоспособности и самоотдаче могут позавидовать многие. Он раскрывает потенциал каждого ребенка и создает среду, где рождаются лидеры, делает лагерь местом силы, роста и вдохновения. Бесконечно можно наблюдать за искренними улыбками детей, слезами радости, преодолением страхов, проявлением новых качеств. Прожив смену, ты сполна осознаешь свой вклад в развитие будущего поколения», — делится мыслями Диана.
Сейчас она возглавляет штаб студенческих отрядов родного вуза, став наставником для сверстников. В конкурсе Приволжского федерального округа «Время лидеров» Диану Касимову назвали лучшим командиром штаба студотрядов образовательной организации. Успехи активной студентки отмечены и другими наградами. В будущем она планирует заниматься патриотическим воспитанием подростков.
А мы напоминаем, что национальный проект «Молодёжь и дети» помогает молодым россиянам раскрывать свои способности. Для этого по всей стране по нацпроекту проводят образовательные конкурсы, форумы и фестивали, строят современные школы, педагоги учатся новым методикам работы, студенты занимаются в комфортных кампусах с современным оборудованием, а вузы участвуют в специальных программах развития. Росдетцентр реализует Всероссийский проект «Лига вожатых» в рамках Межведомственного комплекса мер по обеспечению повышения статуса вожатого на 2024−2026 годы, утвержденного правительством Российской Федерации. Так, с господдержкой создают условия, где каждый ребенок, подросток или студент может найти себя и реализовать свои мечты.