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В Калининградской области наблюдают необычное растение — с чешуйками вместо листьев

Подъельник использует для питания грибы и деревья.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области биологи наблюдают появление очень необычного растения, похожего на гроздь бледно-жёлтых колокольчиков на сочном толстом стебельке. Это подъельник, рассказала «Клопс» доцент БФУ Юлия Гришанова в среду, 24 июня.

Подъельник обыкновенный Monotropa hypopitys из семейства Вересковые не имеет хлорофилла. Его листья редуцированы до прямостоячих чешуек длиной от 10 до 15 миллиметров. Растение-паразит получает питание от деревьев, используя посредника — гриб трихолома.

«Это микогетеротроф, да к тому ж эпипаразит*, — объяснила учёная, — который через грибы, образующие эктомикоризу с хвойными (иногда лиственными) деревьями, получает необходимые вещества (углеводы) для жизнедеятельности».

Интересно, что учёные второй год подряд видят его на одном и том же месте в Краснознаменском районе. Вообще же вид распространён по всей области.

«Цветы подъельника опыляются насекомыми (шмелями), которым в качестве вознаграждения предлагается нектар», — подытожила биолог.

* «Эпипаразитизм — это косвенная эксплуатация одного живого существа другим при посредничестве третьей стороны, — пояснила Юлия Гришанова. — В последнее время термин считают некорректным, поскольку подразумевается, что гриб функционирует исключительно как “питательный мост” и в остальном остается невредимым. Однако микогетеротрофные растения, насколько известно, переваривают и гифы, которые врастают в корневую ткань. Для этих разрушительных “эпипаразитов” был предложен термин “эксплуатационная микориза”».

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