В Калининградской области наблюдают необычное растение — с чешуйками вместо листьев

* «Эпипаразитизм — это косвенная эксплуатация одного живого существа другим при посредничестве третьей стороны, — пояснила Юлия Гришанова. — В последнее время термин считают некорректным, поскольку подразумевается, что гриб функционирует исключительно как “питательный мост” и в остальном остается невредимым. Однако микогетеротрофные растения, насколько известно, переваривают и гифы, которые врастают в корневую ткань. Для этих разрушительных “эпипаразитов” был предложен термин “эксплуатационная микориза”».