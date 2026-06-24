В двух районах Петербурга построят центры обработки данных

Центры обработки данных (ЦОДы) построят в Московском и Выборгском районах Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по инвестициям города. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Новые ЦОДы создадут дополнительную ИТ-инфраструктуру для бизнеса. Благодаря удобной транспортной доступности ими смогут пользоваться как представители малого и среднего предпринимательства, так и крупные отраслевые и межотраслевые компании. Кроме того, центры обработки данных помогут повысить качество облачных сервисов и услуг по хранению информации.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.