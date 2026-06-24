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Турпрограмма экскурсовода из Таганрога победила в международном конкурсе

Маршрут посвящен культурному наследию меценатов и благотворителей.

Источник: Национальные проекты России

Новая экскурсия аккредитованного экскурсовода из Таганрога Сергея Датченко вошла в число победителей Международного конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Подобные мероприятия способствуют реализации целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Всего экспертный совет рассмотрел 5560 заявок от аттестованных гидов, музейных работников, специалистов в сфере туризма, краеведов и юных экскурсоводов из России и дружественных государств. Из них были выбраны 350 победителей, в число которых вошла и экскурсия «Сокровища многонационального Таганрога: культурное наследие меценатов и благотворителей XIX — нач. ХХ вв.» таганрогского гида.

Следующим этапом для авторов лучших программ станет обучение. Сначала они пройдут онлайн-курс, а затем отправятся в Смоленск. Там участников ждет очная часть образовательной программы: вместе с наставниками и экспертами они изучат методологию создания качественных экскурсий и доработают свои проекты.

После этого победители проведут авторские экскурсии по разработанным маршрутам. В дальнейшем их включат в федеральную программу патриотического туризма.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.