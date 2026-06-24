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На ростовском заводе установили новое оборудование для ремонта электровозов

Техника может контролировать основные параметры автоматически.

Источник: Национальные проекты России

Установку для наладки, испытаний и ремонта токоприемников электровозов установили на Ростовском электровозоремонтном заводе (РЭРЗ), сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Новое оборудование поставили по национальному проекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Испытания токоприемников проходят по программе, которую задает оператор. Установка проверяет девять параметров: комплектность, качество сборки, соответствие конструкции, время подъема и опускания токоприемника, предельную высоту подъема полоза и другие характеристики. После завершения проверки результаты заносятся в электронную базу данных ремонта электровоза.

Отмечается, что раньше такие проверки проводились вручную, из-за чего процесс занимал больше времени. Теперь основные параметры контролируются автоматически на одном стенде.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.