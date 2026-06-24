На ростовском заводе установили новое оборудование для ремонта электровозов

Установку для наладки, испытаний и ремонта токоприемников электровозов установили на Ростовском электровозоремонтном заводе (РЭРЗ), сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Новое оборудование поставили по национальному проекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
Испытания токоприемников проходят по программе, которую задает оператор. Установка проверяет девять параметров: комплектность, качество сборки, соответствие конструкции, время подъема и опускания токоприемника, предельную высоту подъема полоза и другие характеристики. После завершения проверки результаты заносятся в электронную базу данных ремонта электровоза.
Отмечается, что раньше такие проверки проводились вручную, из-за чего процесс занимал больше времени. Теперь основные параметры контролируются автоматически на одном стенде.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.