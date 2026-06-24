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В Калининградской области подсчитали диких животных

Зверья в регионе становится все больше.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области подсчитали диких животных и зафиксировали рост их численности. Об этом сообщает минприроды региона по итогам десятка полевых учетных мероприятий, охвативших основные виды животных.

По данным министерства, с 2023 по 2025 год поголовье европейской косули увеличилось с 13392 до 14749 особей, лося с 1697 до 1998, благородного оленя с 1642 до 1821 особей.

Также зафиксирован рост численности пушных зверей с 25668 до 29583.

Эти данные будут использовать для установления лимитов добычи, планирования охраны и сохранения животного мира области.