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Глава Приокского района Шатилов выразил соболезнования из-за атаки БПЛА

Руководитель районной администрации поддержал семьи погибших кстовчан и пожелал скорейшего выздоровления раненым нижегородцам.

Глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате налета беспилотников. Об этом чиновник сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель района назвал случившееся невосполнимой потерей и подчеркнул, что жители Приокского района скорбят вместе с соседями-кстовчанами. Двум пострадавшим гражданам, которые в настоящее время находятся под наблюдением врачей в больнице, Михаил Шатилов пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, массированная атака вражеских БПЛА на Нижегородскую область началась в ночь на 24 июня и продолжалась в утренние часы. Силы ПВО сбили более 20 беспилотников, однако из-за падения обломков и последующего возгорания жилого дома погибли два человека. Ранее свои соболезнования нижегородцам также направили губернатор Глеб Никитин, мэр Юрий Шалабаев и глава Самары Иван Носков.

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