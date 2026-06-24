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Облвласти: в Калининградской области главврачи проведут открытый приём граждан

Жители региона смогут напрямую задать вопросы о качестве и доступности медицинской помощи.

Главные врачи всех медучреждений Калининградской области проведут прием граждан 2 и 3 июля. Жители региона могут записаться к руководителю своей медорганизации и напрямую задать интересующие вопросы. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Из-за большого количества обращений во время прошлой акции власти приняли решение провести прием в течение двух дней. «Мероприятие состоится 2 и 3 июля с 14:00 до 18:00 часов. Жители региона смогут напрямую задать руководителям медучреждений вопросы о качестве и доступности медицинской помощи», — следует из анонса.

Записаться на приём можно через сайт министерства здравоохранения Калининградской области. Для этого нужно заполнить специальную форму, указав ФИО, номер телефона, медорганизацию, к главному врачу которой пациент хочет попасть на приём, а также кратко изложить суть обращения. После заполнения формы с жителем свяжется сотрудник, чтобы подтвердить визит и время приёма.

Ознакомиться с графиком работы и контактными телефонами медорганизаций региона можно на их официальных сайтах.