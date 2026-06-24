Облвласти: в Калининградской области главврачи проведут открытый приём граждан

Записаться на приём можно через сайт министерства здравоохранения Калининградской области. Для этого нужно заполнить специальную форму, указав ФИО, номер телефона, медорганизацию, к главному врачу которой пациент хочет попасть на приём, а также кратко изложить суть обращения. После заполнения формы с жителем свяжется сотрудник, чтобы подтвердить визит и время приёма.