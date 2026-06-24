Передвижной кардиокомплекс принял более тысячи жителей Дона

Более тысячи жителей Дона проконсультировали специалисты передвижного кардиологического медкомплекса Ростовской областной клинической больницы с начала года, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона. Работы организовали при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
С начала года мобильный комплекс совершил 48 выездов в населенные пункты Ростовской области. Во время таких приемов пациенты могли, в частности, проконсультироваться с кардиологом, пройти ультразвуковое исследование сердца, а также сдать анализы крови. Всего обследование прошли почти 1200 человек.
По результатам выездных консультаций часть пациентов направили на дальнейшее лечение. Так, 71 человек был госпитализирован в региональный сосудистый центр больницы для проведения высокотехнологичной диагностики и медицинской помощи. Более чем у половины из них риск сосудистой катастрофы удалось устранить сразу — с помощью коронарного стентирования.
При этом некоторым пациентам потребовалось более сложное вмешательство. Еще 14 человек, которым невозможно было восстановить нормальный кровоток, направили в кардиохирургический центр Ростовской областной клинической больницы для проведения открытого аортокоронарного шунтирования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.