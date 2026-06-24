В трех селах Азовского района Ростовской области появился бесплатный Wi-Fi

Всего, по информации властей, в регионе работают больше 2,5 тысячи бесплатных Wi-Fi-зон. Подключение обеспечили на автобусных остановках, в банках, МФЦ, учреждениях социальной сферы, зонах отдыха и досуга, в местах торговли и питания.