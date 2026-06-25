Новые ограничения ждут водителей в Петербурге из-за Финансового конгресса

Остановка будет запрещена: с 19:00 30 июня до 23:30 1 июля — на нечетной стороне Итальянской улицы от Михайловской до дома 11; с 00:00 до 18:00 1 июля — на четной стороне Михайловской улицы; а также 2 и 3 июля — на набережной Фонтанки у домов 51−53, площади Островского у дома 2 по улице Зодчего Росси и дома 2 по площади Островского.