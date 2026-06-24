НГТУ запатентовал устройство для реакторов атомных ледоколов

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева запатентовал устройство для реакторов атомных ледоколов, сообщает пресс-служба НГТУ.
Новое изобретение «Дистанционирующая и перемешивающая решетка тепловыделяющей сборки ядерного энергетического реактора» — конструктивный элемент, отвечающий за безопасную и стабильную работу активной зоны ядерного реактора. Техническое решение разработали девять ученых и инженеров НГТУ.
Внутри ядерного реактора расположены тепловыделяющие сборки — пучки длинных стержней, в которых происходит ядерная реакция с выделением тепла. Между этими стержнями протекает теплоноситель, который отводит тепло для дальнейшего производства электроэнергии.
Чтобы стержни сохраняли строго заданное положение и не соприкасались друг с другом, а теплоноситель равномерно омывал их поверхности, используются специальные решетки — дистанционирующие и перемешивающие. Именно такую решетку усовершенствованной конструкции и защищает полученный патент. На разработку новой конструкции у специалистов ушло более года.
В настоящее время проведен комплекс лабораторных испытаний и созданы первые прототипы решеток из пластика и металла. Новая решетка планируется к применению в активной зоне реакторов типа «РИТМ», эксплуатирующихся на новейших атомных ледоколах. Кроме того, изобретение можно использовать на атомных станциях малой мощности и плавучих атомных энергоблоках. После доработки конструкции решетка может быть применена в составе ядерных реакторов большой мощности (ВВЭР).