НГТУ запатентовал устройство для реакторов атомных ледоколов

В настоящее время проведен комплекс лабораторных испытаний и созданы первые прототипы решеток из пластика и металла. Новая решетка планируется к применению в активной зоне реакторов типа «РИТМ», эксплуатирующихся на новейших атомных ледоколах. Кроме того, изобретение можно использовать на атомных станциях малой мощности и плавучих атомных энергоблоках. После доработки конструкции решетка может быть применена в составе ядерных реакторов большой мощности (ВВЭР).