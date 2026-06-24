Сбер помог жителям Ростовской области уберечь свыше 75 млн рублей от мошенников с начала года

Константин Бугрим, Управляющий Ростовским отделением Сбербанка: «По итогам пяти месяцев текущего года благодаря современным технологиям и работе службы безопасности Сбера удалось уберечь от мошенников более 75 млн рублей сбережений жителей Ростовской области. Самые популярные схемы обмана за этот период — звонки якобы от имени управляющей компании, медучреждений, Пенсионного фонда, а также под предлогом курьерской доставки с известных маркетплейсов или почты. Цель звонка зачастую одна — узнать код из СМС и убедить перевести деньги на так называемые “безопасные” счета. Если незнакомцы, кем бы они ни представлялись, торопят вас совершить какое-либо действие с финансами, не спешите принимать решение. Посоветуйтесь с родными и близкими, при любых сомнениях вы можете обратиться в отделение банка или позвонить по официальному номеру. Наши сотрудники всегда готовы проконсультировать по любому вопросу и помочь разобраться в ситуации. Не стесняйтесь обращаться к нам за советом — это может спасти ваши средства».