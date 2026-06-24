Сбер помог жителям Ростовской области уберечь свыше 75 млн рублей от мошенников с начала года

Предотвратить хищения с начала 2026 года удалось благодаря технологиям противодействия мошенничеству (антифрод-технологиям), бдительности и профессионализму сотрудников офисов и службы безопасности Сбера.
Всего с января по май Сбер спас деньги 54 дончан. Они обратились в офисы банка с просьбами разблокировать операции: при попытке снять или перевести крупную сумму денег банк автоматически блокировал операции как подозрительные. После общения с сотрудниками банка и правоохранительными органами подтвердилось, что люди находились под влиянием мошенников.
Константин Бугрим, Управляющий Ростовским отделением Сбербанка: «По итогам пяти месяцев текущего года благодаря современным технологиям и работе службы безопасности Сбера удалось уберечь от мошенников более 75 млн рублей сбережений жителей Ростовской области. Самые популярные схемы обмана за этот период — звонки якобы от имени управляющей компании, медучреждений, Пенсионного фонда, а также под предлогом курьерской доставки с известных маркетплейсов или почты. Цель звонка зачастую одна — узнать код из СМС и убедить перевести деньги на так называемые “безопасные” счета. Если незнакомцы, кем бы они ни представлялись, торопят вас совершить какое-либо действие с финансами, не спешите принимать решение. Посоветуйтесь с родными и близкими, при любых сомнениях вы можете обратиться в отделение банка или позвонить по официальному номеру. Наши сотрудники всегда готовы проконсультировать по любому вопросу и помочь разобраться в ситуации. Не стесняйтесь обращаться к нам за советом — это может спасти ваши средства».
Сегодня также распространены бытовые сценарии для обмана по темам ЖКХ: замена домофона, электрики, сантехники, чтобы узнать код из СМC, который потом злоумышленники используют для входа в личный кабинет Госуслуг. Кроме того, злоумышленники могут представляться сотрудниками силовых структур и под предлогом декларирования денежных средств выманивают сбережения ― в таких сценариях они, как правило, просят передать деньги и ценности через курьеров.
Мошенники используют психологическое давление, угрозы и даже родственные связи.
Так, в отделение Сбера в городе Шахты пришёл мужчина с требованием снять со счетов 8 млн рублей. Он закрывал все вклады с потерей процентов, нервничал и отказывался объяснять причину. Сотрудники службы безопасности, заподозрив неладное, вызвали полицию, однако клиент был настолько убеждён в своих действиях, что начал угрожать персоналу физической расправой. Банк временно заблокировал профиль клиента. После приезда правоохранительных органов и длительной беседы с клиентом выяснилось, что он находился под воздействием мошенников, которые убедили его перевести все накопления на «безопасный счёт». Благодаря совместным действиям банка и полиции удалось спасти всю сумму — средства остались на счетах клиента.
В одном из ростовских отделений дончанка заказала досрочное снятие 600 тыс. рублей со вклада, объяснив это необходимостью помочь племяннику с похоронами сестры. Операция была заблокирована автоматической системой, и сотрудники банка связались с женщиной. Выяснилось, что ей звонили с неизвестного номера — клиентка призналась, что уже несколько недель общается с некой «Мариной Сергеевной», которая представляется сотрудником ФСБ. Лже-силовик заявила женщине, что с её счёта якобы пытались направить деньги на финансирование терроризма. Для «спасения» требовалось перевести все сбережения на «безопасный счёт». Сотрудники банка связались с племянником клиента, который подтвердил, что не в курсе ситуации. Его попросили приехать в офис лично, чтобы помочь вывести родственницу из-под влияния мошенников, а также вызвали полицию. В дальнейшей беседе женщина наконец осознала обман и отказалась от снятия денежных средств. Предотвращённый ущерб составил 600 тыс. рублей.
Сбер продолжает повышать эффективность антифрод-сервисов, а также предоставляет пользователям доступные инструменты для дополнительной защиты. Эффективность антифрод-системы банка достигает 99,99%, что является одним из самых высоких показателей в мире.
Повысить защиту поможет раздел «Безопасность» (иконка «Щит») в приложении СберБанк Онлайн, в котором более 20 сервисов безопасности включая бесплатные «Определитель номера» и «Антивирус», сервис «Близкие рядом», который помогает контролировать финансовые операции близкого человека. Кроме того, в этом же разделе доступен сервис «Сообщить о мошеннике». Через него можно передать подозрительный номер телефона, данные карты злоумышленника или ссылку на фальшивый сайт. Сервис также помогает быстро связаться с представителем банка, если вы уже успели назвать данные карты или код из СМС — это поможет предотвратить хищение.
Информация обо всех актуальных схемах мошенничества и способах противодействия им доступна на портале Сбера по киберграмотности «Кибрарий». Изучив эту информацию, можно обезопасить себя и своих близких от влияния злоумышленников и сохранить деньги.
Источник: пресс-служба Сбербанка.