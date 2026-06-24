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Поход за Кубком России воронежский «Факел» начнет матчем с московским «Динамо»

А завершат групповой турнир «огнеопасные» на выезде против столичного клуба.

Источник: Комсомольская правда

24 июня определился предварительный календарь воронежского «Факела» в Пути РПЛ Кубка России по футболу. Напомним, что «огнеопасные» попали в группу «В» вместе с «Краснодаром», столичным «Динамо» и грозненским «Ахматом».

Итак, 4 — 6 августа подопечные Олега Василенко примут на своем поле динамовцев. Во втором туре, 18 — 20 августа, «Факел» сыграет в Грозном. В третьем туре, 1 — 3 сентября, в Воронеж приедет «Краснодар». В четвертом туре, 13−15 октября, «огнеопасные» сыграют на поле вице-чемпионов России. В пятом туре, 27 — 29 октября, парни Василенко сразятся на «Маршакане» с «Ахматом». А завершат групповой турнир воронежцы 24 — 26 ноября в Москве в противостоянии с «Динамо».

Напомним, что в соответствии с регламентом турнира следующий раунд выйдут по три лучшие команды из квартета.

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