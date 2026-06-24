Невролог Белаш предупредил офисных сотрудников и водителей о риске бесплодия

Кроме того, длительное сидение может ухудшить физическую выносливость. Человеку, который проводит много времени в сидячем положении, со временем становится сложнее ходить и подниматься по лестнице. Это увеличивает нагрузку на другие отделы позвоночника, такие как грудной и шейный, что может вызвать боли, нарушение осанки и другие проблемы.