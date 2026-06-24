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Невролог Белаш предупредил офисных сотрудников и водителей о риске бесплодия

Сидячая работа может привести к проблемам со здоровьем.

Источник: Нижегородская правда

Сидячая работа может привести к проблемам со здоровьем, включая нарушения в работе репродуктивной системы. Врач-невролог, остеопат и кандидат медицинских наук Владимир Белаш рассказал 360.ru о том, как малоподвижный образ жизни влияет на организм и почему важно поддерживать физическую активность.

Длительное сидение ослабляет мышцы таза, что может вызвать нарушение венозного оттока. Это, в свою очередь, повышает риск развития варикозной болезни, как в нижних конечностях, так и в области таза.

Постоянное сидение также негативно сказывается на репродуктивной системе. У мужчин это может привести к развитию простатита, а у женщин — к проблемам с зачатием. Таким образом, малоподвижный образ жизни может стать косвенной причиной бесплодия.

Кроме того, длительное сидение может ухудшить физическую выносливость. Человеку, который проводит много времени в сидячем положении, со временем становится сложнее ходить и подниматься по лестнице. Это увеличивает нагрузку на другие отделы позвоночника, такие как грудной и шейный, что может вызвать боли, нарушение осанки и другие проблемы.

В группу риска входят не только офисные работники, но и водители, проводящие много времени за рулём без остановок, а также подростки, которые часто проводят время за компьютером или телефоном в положении полусидя или полулёжа.

Самая лучшая профилактика проблем — делать регулярные перерывы, а в нерабочее время — вести активный образ жизни: хотя бы просто больше ходить.