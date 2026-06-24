В Калининграде «Гидротехника» получила ещё одну амфибию для болот и машины для чистки ливнёвок

«Портум 1200» поступил на предприятие в мае. Машина передвигается по воде и суше, проходит топкие болота и размытые берега. С помощью навесного оборудования её будут использовать для очистки водоёмов, землеройных работ, ликвидации нефтяных разливов, рекультивации территорий и перевозки грузов.