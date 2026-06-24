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В Калининграде «Гидротехника» получила ещё одну амфибию для болот и машины для чистки ливнёвок

Новая техника поможет обслуживать сети, водоёмы и труднодоступные участки.

Источник: Клопс.ru

Калининградские власти купили для «Гидротехники» амфибию, которая сможет работать там, где обычная техника не пройдёт. Об этом глава администрации Елена Дятлова сообщила в своём телеграм-канале в среду, 24 июня.

«Портум 1200» поступил на предприятие в мае. Машина передвигается по воде и суше, проходит топкие болота и размытые берега. С помощью навесного оборудования её будут использовать для очистки водоёмов, землеройных работ, ликвидации нефтяных разливов, рекультивации территорий и перевозки грузов.

Весной «Гидротехника» также получила илососную машину на шасси КамАЗ. Она нужна для вакуумной очистки канализационных и ливневых сетей, а система гидроразмыва помогает справляться даже с плотными отложениями.

Ещё одно пополнение — каналопромывочная техника. Её будут использовать для профилактической очистки труб, устранения засоров, прочистки ливнёвок и обслуживания очистных сооружений. В июле предприятие ждёт поставку ещё одной машины.

В октябре 2024-го при расчистке Литовского ручья в Калининграде утонул экскаватор-амфибия. Год спустя власти объявили аукцион на покупку новой машины, на контракт выделяли почти 31 млн рублей.

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