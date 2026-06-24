В Петербурге построят новый спортивный комплекс на Ситцевой улице

Новый многофункциональный спортивный комплекс построят на Ситцевой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по инвестициям города. Реализация проекта будет способствовать формированию комфортной городской среды, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты построят современный спортивный комплекс для разных видов занятий. В нем будут спортивный и тренажерный залы, бассейны для детей и оздоровительного плавания, зал единоборств, а также трибуны для зрителей на 110 мест.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.