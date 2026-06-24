Три бразильские сестры установили рекорд долголетия в Книге Гиннесса

Три сестры из Бразилии — Левита де Деус Нуньес, Зорайде де Деус Мота и Зулина де Деус Нуньес — вошли в Книгу рекордов Гиннесса: их суммарная продолжительность жизни превысила 316 лет и 302 дня. Сегодня это абсолютный рекорд среди ныне живущих троек братьев и сестёр.
Старшей из сестёр, Левите, исполнилось 109 лет. Она родилась в 1917 году и с юных лет привыкла к ответственности: помогала родителям, заботилась о младших детях в семье, где всего было восемь ребят. Левита не создала собственную семью, но нашла своё призвание в заботе о близких и рукоделии — она с удовольствием вязала и шила. Кроме того, 12 лет женщина проработала на телеканале Rede Globo Television.
Средняя сестра, Зорайде, появилась на свет в 1921 году. Её жизненный путь сложился иначе: сначала она преподавала в начальных классах, затем освоила профессию медсестры. В 1950 году Зорайде вышла замуж, в семье родилось пятеро детей.
Младшая из сестёр, Зулина, родилась в 1923 году. С детства она увлекалась шитьём и вышивкой. В 1945 году вышла замуж, посвятила себя дому и воспитанию шестерых детей. После развода Зулина переехала в Рио‑де‑Жанейро, где уже жила Зорайде. Вскоре к ним присоединилась и Левита — чтобы поддержать сестру и племянников на новом месте.
Годы шли, а связь между сёстрами только крепла. Они десятилетиями оставались неразлучны, делили радости и трудности, помогали друг другу в непростые моменты. Их история — не просто рекорд, а трогательный рассказ о семейной поддержке, взаимной заботе и умении ценить простые радости жизни.