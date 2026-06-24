Три бразильские сестры установили рекорд долголетия в Книге Гиннесса

Старшей из сестёр, Левите, исполнилось 109 лет. Она родилась в 1917 году и с юных лет привыкла к ответственности: помогала родителям, заботилась о младших детях в семье, где всего было восемь ребят. Левита не создала собственную семью, но нашла своё призвание в заботе о близких и рукоделии — она с удовольствием вязала и шила. Кроме того, 12 лет женщина проработала на телеканале Rede Globo Television.