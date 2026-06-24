Власти готовят важные изменения для рекламы вдоль дорог Беларуси

Власти готовят изменения для рекламы вдоль дорог Беларуси, обещая убрать субъективизм. Об этом пишет БелТА.
Как заявил заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, идет разработка проекта Концепции оценки влияния наружной рекламы, установленной вдоль автомобильных дорог.
«Ей будут определены общие принципы для установки рекламы как для коммерческих, так и для государственных организаций, вовлеченных в рекламную деятельность, а также контролирующих согласующих органов», — заметил спикер.
Планируется, что документ поможет исключить субъективизм и коммерческих, рекламных организаций, и согласующих органов. Известно, что концепцию вынесут на заседание Минского городского совета депутатов. Там же ее одобрят и утвердят.
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