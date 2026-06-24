Калининградская таможня предупредила об очередях на границе с Польшей

Калининградские таможенники предупредили жителей региона об очередях на границе с Польшей. По словам таможенников, количество легковых автомобилей, въезжающих со стороны Польши, в ближайшее время увеличится.
«В конце июня и начале июля ожидается увеличение количества легковых автомобилей, следующих из Польши в Россию. Это связано с сезоном отпусков и школьных каникул. Традиционно основной поток людей и транспортных средств приходится на таможенный пост МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни, — сообщили представители таможни. — Для обеспечения комфортного и быстрого прохождения контроля усилены смены сотрудников».
Уточняется, что при необходимости количество полос для легкового транспорта на въезд и выезд будет увеличено, а для автобусов и туристических групп будут выделены отдельные полосы движения.
«Сократить время прохождения таможенного контроля поможет предварительное заполнение пассажирской таможенной декларации, — напомнили в таможне. — Скачать бланк и ознакомиться с порядком его заполнения можно на официальном сайте».