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Калининградская таможня предупредила об очередях на границе с Польшей

По прогнозам таможенников, в ближайшее время увеличится количество легковых автомобилей, въезжающих со стороны Польши.

Калининградские таможенники предупредили жителей региона об очередях на границе с Польшей. По словам таможенников, количество легковых автомобилей, въезжающих со стороны Польши, в ближайшее время увеличится.

«В конце июня и начале июля ожидается увеличение количества легковых автомобилей, следующих из Польши в Россию. Это связано с сезоном отпусков и школьных каникул. Традиционно основной поток людей и транспортных средств приходится на таможенный пост МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни, — сообщили представители таможни. — Для обеспечения комфортного и быстрого прохождения контроля усилены смены сотрудников».

Уточняется, что при необходимости количество полос для легкового транспорта на въезд и выезд будет увеличено, а для автобусов и туристических групп будут выделены отдельные полосы движения.

«Сократить время прохождения таможенного контроля поможет предварительное заполнение пассажирской таможенной декларации, — напомнили в таможне. — Скачать бланк и ознакомиться с порядком его заполнения можно на официальном сайте».