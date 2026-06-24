Запрет на покупку бензина в канистры отменен для части курян

Ранее сегодня стало известно, что по решению АО «Воронежнефтепродукт» с 26 июня вводятся временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на АЗС сети «Роснефть» в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях. Продавать будут не более 30 литров на одно транспортное средство. В то же время сохраняются ограничения на отпуск топлива в канистры и другую тару.