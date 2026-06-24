Игорь Комаров и Дмитрий Махонин посетили новую галерею и центр реабилитации детей

Территория учреждения полностью адаптирована для маломобильных граждан. Здесь создана безбарьерная среда и оборудованы площадки для адаптивного спорта: теннисные корты, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, зоны для прыжков, игры в бочча, стрельбы из лука и тренажёры. Также есть прогулочные маршруты и игровые зоны для детей и их семей.