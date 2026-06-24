3,2 млн рублей потратят на ремонт 2 помещений облдумы в Волгограде

Напомним, что неделю назад первый конкурс, объявленный Волгоградской областной думой, был признан несостоявшимся. Причиной тому послужило отсутствие заявок от потенциальных рабочих. Планировалось, что более 1,3 млн рублей дума израсходует на косметическое обновление помещения площадью около 20 квадратных метров. Согласно смете, опубликованной на сайте госзаказов, подрядчику необходимо после ремонта установить в помещении три сплит-системы, холодильники, столы и шкафы под мойки. Исходя их этого, можно предположить, что ремонт планируется в думской столовой. В документах это не конкретизируется — официально работы должны быть проведены в помещении № 16 на территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание обкома КПСС и облисполкома».