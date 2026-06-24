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В Египет доставили изготовленное на Дону оборудование для АЭС

Это крупнейшая поставка за 50-летнюю историю предприятия «Атоммаш» в Волгодонске.

Оборудование для атомной электростанции, изготовленное на заводе «Атоммаш» в Волгодонске, доставили в Египет, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Поставка была выполнена при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В состав доставленного оборудования вошли корпус реактора для второго энергоблока, комплект парогенераторов и компенсатор давления. Транспортировка осуществлялась от заводского причала в Волгодонске до египетского порта без промежуточных перегрузок. Отмечается, что корпус реактора отправили в декоративном чехле, оформленном мотивами русских народных промыслов.

«Это крупнейшая поставка за 50-летнюю историю предприятия в год его юбилея и яркое подтверждение высокого мастерства специалистов», — сказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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