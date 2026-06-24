Ученые Йеля доказали, что когнитивные функции можно улучшить в пожилом возрасте

Исследователи Йельского университета в ходе 12-летнего наблюдения за 11 тыс. участников в возрасте 65 лет и старше установили, что почти половина из них демонстрировали улучшение когнитивных и физических показателей. Как сообщается в материалах исследования, у данной группы улучшились память, мышление, координация, а также увеличилась скорость ходьбы. Ранее специалисты Йеля выявили, что позитивный настрой на старение в среднем увеличивает продолжительность жизни на 7,5 года.
Причиной наблюдаемого феномена, по мнению ученых, является отношение к старению. Участники, воспринимающие пожилой возраст как возможность для занятий любимым делом и посвящения времени себе, демонстрируют улучшение многих показателей здоровья. Как отмечается в исследовании, позитивное самовосприятие оказывает большее влияние на продление жизни, чем отсутствие лишнего веса, низкое давление и уровень холестерина, а также курение.
Оптимистичное отношение к старению, как показывают исследования, может снизить риск развития деменции на 50%, в том числе при наличии генетической предрасположенности. Среди пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями вероятность восстановления была на 30% выше у тех, кто придерживался оптимистичных взглядов на процесс старения.
По данным йельских ученых, представления о старости как о неизбежном увядании часто транслируются обществом и усваиваются с детства, что впоследствии бессознательно влияет на биологические процессы. В то же время целенаправленная настройка на позитив, которую можно развивать в любом возрасте, способна запускать процессы восстановления.
Профессор психологии и эпидемиологии Йельского университета Бекки Леви, автор исследования, пояснила: «На самом деле не существует ни одного биологического маркера (измеряемые показатели в крови, моче, на МРТ — прим. ред.), который определял бы, когда человек достигает старости. Это означает, что старость — это в некотором смысле изменчивый социальный конструкт. Именно поэтому наши убеждения о возрасте и связанные с ними ожидания обладают такой огромной силой: они буквально определяют то, как мы проживаем свои поздние годы».
Исследователь также отметила, что усредненные показатели здоровья людей старшего возраста часто вводят в заблуждение. Статистика отражает общий рост числа заболеваний, однако, по словам Леви, «когда мы смотрим на траекторию каждого конкретного человека, открывается совсем другая история. Значительный процент пожилых участников, которых мы изучали, со временем стали чувствовать себя лучше. Наши результаты доказывают, что в пожилом возрасте часто скрыт огромный резервный потенциал для улучшений. А поскольку убеждения о старении поддаются изменению, это открывает двери для активных действий».