Ученые Йеля доказали, что когнитивные функции можно улучшить в пожилом возрасте

Профессор психологии и эпидемиологии Йельского университета Бекки Леви, автор исследования, пояснила: «На самом деле не существует ни одного биологического маркера (измеряемые показатели в крови, моче, на МРТ — прим. ред.), который определял бы, когда человек достигает старости. Это означает, что старость — это в некотором смысле изменчивый социальный конструкт. Именно поэтому наши убеждения о возрасте и связанные с ними ожидания обладают такой огромной силой: они буквально определяют то, как мы проживаем свои поздние годы».