Калининградская таможня ожидает увеличения количества машин из Польши

Отметим, что в период школьных каникул и в преддверии новогодних праздников на границе Польши и Калининградской области регулярно возникают очереди. В основном в регион едут русскоязычные немцы. Зачастую они используют аэропорт «Храброво» для перелёта на остальную территорию России.