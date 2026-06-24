Калининградская таможня ожидает увеличения количества машин из Польши

Калининградская таможня готовится к увеличению количества машин из Польши. Основной поток ожидается в пункте пропуска Мамоново — Гжехотки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделении по связям с общественностью областного ведомства.
«В конце июня и начале июля ожидается увеличение количества легковых автомобилей, следующих из Польши в Россию. Это связано с сезоном отпусков и школьных каникул. Традиционно основной поток людей и транспортных средств приходится на таможенный пост МАПП Мамоново-2 Калининградской областной таможни», — сообщили в ведомстве.
Таможня усиливает смены сотрудников для обеспечения комфортного и быстрого прохождения контроля. Для движения автобусов и туристических групп будут отдельные полосы, для легковых машин их увеличат при необходимости.
В ведомстве добавляют, что сократить время прохождения контроля поможет предварительное заполнение пассажирской декларации. Бланк находится на официальном сайте ФТС России.
Отметим, что в период школьных каникул и в преддверии новогодних праздников на границе Польши и Калининградской области регулярно возникают очереди. В основном в регион едут русскоязычные немцы. Зачастую они используют аэропорт «Храброво» для перелёта на остальную территорию России.
Актуальную информацию об очередях на границе, правилах пересечения и нормах ввоза смотрите в нашем веб-приложении. Оценить загруженность КПП и спрогнозировать время прохождения контроля позволяет система отчётов водителей и пешеходов.