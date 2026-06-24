Генпрокуратура требует изъять акции ГК ЕПК у экс-депутата Госдумы Олега Савченко

— Генпрокуратура зацепилась за выступление Савченко в 2009 году. Обвинения строятся на том, что он выступил, пролоббировал свои предприятия, получил выгоду, которую направил на расширение своей бизнес-империи. При этом та же Генпрокуратура указывает, что он выступил против украинских и европейских производителей подшипников, потому что отрасль стратегическая и обязана быть абсолютно независимой от внешних источников, — рассказал корреспонденту сайта volgograd.kp.ru представитель бизнесмена. — Делом занимаются юристы. Все предприятия ГК ЕПК работают в штатном режиме, выполняют гособоронзаказ несмотря на судебное разбирательство.