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«Мама, это папа. Он был пьяный»: 14-летнего сына калининградки зверски избил и едва не задушил бывший муж

Пара несколько лет вела судебные тяжбы из-за развода и детей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде мужчина избил 14-летнего сына, который жил с ним после развода. Он душил ребёнка, бил по лицу и говорил, что тот не должен жить. Сейчас в адрес подростка поступают угрозы. О расправе «Клопс» рассказала мать Ивана (имя изменено).

Несколько лет назад Марина ушла от мужа после того, как он избил её на глазах у сыновей — сейчас мальчикам 12 и 14 лет. Старший по решению суда последние три года жил с отцом, почти не общаясь с мамой. По её словам, недавний инцидент произошёл на фоне многолетнего спора об опеке и напряжённых отношениях между родителями после развода.

«Сын сам позвонил и сказал, что его избили».

22 июня Марине позвонил старший сын: «Он сказал: “Мам, меня избили, хочу к тебе приехать”. Я сразу вызвала такси. Сначала он сказал, что его избили какие-то парни в СНТ, но потом признался: “Мама, это папа. Он был пьяный”», — вспоминает женщина.

Когда Марина увидела сына, она пришла в ужас: у Ивана было синее лицо, уши, шея и грудь в ужасных фиолетово-красных кровоподтёках, всё в ссадинах, разбиты губы.

У него шея распухшая — сплошной синяк, следы удушья были видны.

Чудо, что он выжил«, — говорит собеседница “Клопс”.

Иван рассказал маме, что отец разрешает ему ездить на мотоцикле: из-за этого и произошёл конфликт. Пьяный мужчина вернулся домой и увидел, что мотоцикла нет — мальчик уехал на нём на рыбалку.

«Он дождался сына, а когда тот вернулся и лёг спать, набросился на него. Во время перепалки он начал его бить, заламывал руки, но Иван вырвался. Тогда отец повалил его на пол и начал душить, навалился на грудь, бил по лицу со словами “такие, как ты, жить не должны, я с тобой ещё могу справиться”.

Сын пытался закрывать глаза, будто отключился, но отец был пьяный, в неадеквате, не мог остановиться…

Ребёнок вырвался, а тот ему сказал, типа, вали отсюда, иди к матери. Вот он успел схватить куртку, телефон и зарядку и выбежал через задний двор. Всё. Ни ключи, ничего не взял. Там вокруг дома забор двухметровый. Счастье, что он не убил ребёнка и тот смог убежать", — рассказывает мать.

«Ребёнка настроили против меня».

Когда в 2022-м муж избил её, Марина подала на развод. Только через год она смогла наказать супруга за рукоприкладство — ему выписали административный штраф в пять тысяч рублей. Она показывает решение суда.

«У нас шли суды по алиментам и разделу имущества, а также по вопросу определения места жительства детей», — рассказала женщина.

После развода мужчина хотел забрать у жены обоих сыновей и начал настраивать мальчишек против матери: «Он сказал: “Вы мужики, нечего вам с бабами возиться, живите со мной”. Младший сын сказал сразу “нет” — ему было тогда девять лет. А Ивану было жалко отца, потому что папа говорил ему, что он умрёт без него. Бабушка, моя бывшая свекровь, то же самое говорила. В общем, по итогу он вывез все вещи Ивана и они переехали в наш общий дом в СНТ. Судебные тяжбы, раздел имущества продолжались. Он подал в суд на порядок определения места жительства старшего сына с ним».

Мать подростка добавляет, что никакие её аргументы суд не принял во внимание. В марте 2024 года мальчик заявил на процессе, что хочет жить с отцом: «Я папе нужен, папа без меня погибнет, не отдавайте меня маме». Марина говорит, что её общение с сыном практически прекратилось.

"Он был настроен против меня категорически: не брал трубку, игнорировал, сбегал от меня, когда видел на улице или в школе.

Сын заблокировал меня и сам не звонил месяцами.

От отца на меня была написана куча заявлений, что я якобы избивала ребёнка. Но это всё не подтвердилось, и папа подал на алименты — я так поняла, что это была основная цель", — продолжает Марина.

По её словам, отец детей с годами пристрастился к бутылке и сейчас, будучи на военной пенсии, сильно злоупотребляет алкоголем.

Контакт восстановился.

Утерянный почти на два года контакт с Иваном начал потихоньку восстанавливаться в конце 2025-го. Мать и сын пообщались перед Новым годом, затем весной. Встретились на день рождения мальчика и даже посидели в кафе.

"В марте сын неожиданно просился пожить у меня недельку. Всё было хорошо, а потом опять молчание и игнор.

Я полагаю, что отец боялся его ухода ко мне и начинал жёстко давить и манипулировать.

И вот закончилось всё этим страшным нападением", — вздыхает мама мальчика.

«Мы живём в страхе».

После произошедшего 22 июня ребёнок находится у матери. Он прошёл судебно-медицинскую экспертизу. Марина обратилась в различные инстанции: «Я хочу, чтобы полиция дала уголовную оценку, а не просто административную. Я добивалась административки раньше — это был год борьбы».

По её словам, Иван получил от отца угрозы, из-за чего ему пришлось менять сим-карту. Марина и сыновья опасаются дальнейших конфликтов.

Он мне уже замки ломал. Он неадекватен, тем более, что он пьёт.

Мы сейчас закрылись в квартире и живём в страхе", — утверждает женщина.

Мать намерена добиваться изменения места жительства ребёнка: «Я хочу, чтобы Иван жил со мной. Ребёнок боится отца, а я боюсь за жизнь сына».

Редакция обращается к Следственному комитету, УМВД и Прокуратуре Калининградской области с просьбой считать публикацию официальным обращением в ведомства и поводом для проверки.

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