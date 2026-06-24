«Мама, это папа. Он был пьяный»: 14-летнего сына калининградки зверски избил и едва не задушил бывший муж

После развода мужчина хотел забрать у жены обоих сыновей и начал настраивать мальчишек против матери: «Он сказал: “Вы мужики, нечего вам с бабами возиться, живите со мной”. Младший сын сказал сразу “нет” — ему было тогда девять лет. А Ивану было жалко отца, потому что папа говорил ему, что он умрёт без него. Бабушка, моя бывшая свекровь, то же самое говорила. В общем, по итогу он вывез все вещи Ивана и они переехали в наш общий дом в СНТ. Судебные тяжбы, раздел имущества продолжались. Он подал в суд на порядок определения места жительства старшего сына с ним».