Пермский «Амкар» сменил главного тренера

Новым главным тренером футбольного клуба «Амкар» назначен Игорь Беляев, сообщает пресс-служба ФК. На этом посту он сменит Ярослава Мочалова, который был наставником клуба с сентября прошлого года. Предыдущий этап карьеры господина Беляева был связан с курским «Авангардом», где он работал с 2007 года. Игорь Беляев начинал работу в тренерском штабе второй команды, после чего занимал различные должности в структуре клуба — от главного тренера основной команды до спортивного директора.