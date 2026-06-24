Игорь Комаров оценил готовность к выборам в Пермском крае

24 июня в Перми прошла рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
На встрече речь шла о планах по развитию региона. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал Игорю Комарову об основных достижениях в различных областях. Так, глава региона отметил, что главная роль в развитии края принадлежит промышленному сектору. В этом году данная отрасль достигла рекордных показателей.
«Было введено в работу около восьмидесяти новых производств за несколько последних лет, — подчеркнул Дмитрий Махонин. — Кроме того, Прикамье является одним из лидеров в Приволжском федеральном округе по объему инвестирования в сферу промышленности. В настоящее время на реализации 61 крупный инвестпроект».
Дмитрий Махонин также отметил, что промышленные компании и предприятия малого и среднего бизнеса являются основными плательщиками налогов в регионе. И потому Прикамье имеет возможность выделять достаточные средства на исполнение различных программ в таких областях, как образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная сфера.
Глава Прикамья подчеркнул, что в крае активно реализуются проекты ПФО, которые служат эффективным инструментом патриотического воспитания и сплочения талантливой молодежи со всего региона. Участие в окружных активностях, таких, как проект для рабочей молодежи «Молот», Интеллектуальная олимпиада среди школьников и студентов ПФО, фестиваль «Театральное Приволжье» позволяют молодым прикамцам проявить себя и представлять регион на высоком уровне.
Также Игорь Комаров провел совещание по общественно-политическому развитию Пермского края, в ходе которого обсуждались предстоящие выборы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. В регионе, помимо выборов в Государственную Думу, предстоит избрать депутатов Законодательного Собрания и Пермской гордумы. В сентябре также планируется сформировать новые созывы муниципальных представительных органов в Кунгуре и Соликамске. Всего в регионе будет распределено 169 депутатских мандатов всех уровней.