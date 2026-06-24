Игорь Комаров оценил готовность к выборам в Пермском крае

Также Игорь Комаров провел совещание по общественно-политическому развитию Пермского края, в ходе которого обсуждались предстоящие выборы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. В регионе, помимо выборов в Государственную Думу, предстоит избрать депутатов Законодательного Собрания и Пермской гордумы. В сентябре также планируется сформировать новые созывы муниципальных представительных органов в Кунгуре и Соликамске. Всего в регионе будет распределено 169 депутатских мандатов всех уровней.